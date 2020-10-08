Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 8 октября

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. РЕКОРД. ВЗЛЕТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ В УКРАИНЕ: ПРЕОДОЛЕН СУТОЧНЫЙ РУБЕЖ В 5000 БОЛЬНЫХ. Вчера, 7 октября, в Украине выявили 5397 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 4753). Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране (подробнее).

2. ВЫГОВОР РОЖКОВОЙ И СОЛОГУБУ. МВФ ОТРЕАГИРОВАЛ НА СИТУАЦИЮ В НБУ. Национальный банк Украины (НБУ) должен придерживаться принципов управления центробанком, которые он разработал совместно с Международным валютным фондом (МВФ). Так отреагировал на ситуацию с выражением недоверия двум членам правления НБУ Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман (подробнее).

3. РЕЙТИНГ ПАРТИЙ. ЗА КОГО ГОТОВЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ УКРАИНЦЫ НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ – ОПРОС. Рейтинг трех самых популярных партий - Слуги народа, ОПЗЖ и Евросолидарности - на начало октября вырос в сравнении с серединой сентября (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ И ДЖОНСОН ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О ПОЛИТИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ И СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали cоглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве (подробнее).

5. ЗАЯВЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – $1 МЛРД. В НОВОЙ КАХОВКЕ ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ ДАТА-ЦЕНТР. Украинский холдинг TECHIIA (в него входит также WePlay! Esports) планирует инвестировать $1 млрд в строительство Экотехнопарка в Херсонской области (подробнее).

6. НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ 2020 ПО ЛИТЕРАТУРЕ: ЗА СТРОГУЮ КРАСОТУ ПОЭТИЧЕСКОГО ГОЛОСА ЛУИЗЫ ГЛЮК. Нобелевскую премию в области литературы в 2020 году получила американская поэтесса Луиза Ґлюк "за ее безошибочный поэтический голос" (подробнее).

7. THE ECONOMIST: PROZORRO В ТРОЙКЕ САМЫХ УСПЕШНЫХ КЕЙСОВ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В МИРЕ – ВИДЕО. Британское издание The Economist сняло мини-фильм о трех самых успешных кейсах борьбы с коррупцией в мире. Один из них – ProZorro (подробнее).

8. ЗЕЛЕНСКИЙ В ЛОНДОНЕ ПРИЗВАЛ ПРЕДОСТАВИТЬ УКРАИНЕ ПЛАН ПО ВСТУПЛЕНИЮ В НАТО. Президент Владимир Зеленский в Лондоне призвал предоставить Украине план действий по членству в НАТО (подробнее).

9. В ДИЕ ПОЯВИТСЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ. Министерство цифровой трансформации анонсировало запуск экспериментального проекта Смарт-Дия, который позволит использовать в сервисе Дия квалифицированную цифровую подпись (подробнее).

Читайте также: Спецпроект. Николаев первым на юге сбросил "русский мир". Люди Левочкина-Медведчука готовят реванш

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.