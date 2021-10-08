Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 8 октября

1. В КИЕВЕ УМЕР НАРДЕП АНТОН ПОЛЯКОВ. Полиция рассматривает две версии причин смерти депутата Антона Полякова – хроническая болезнь или отравление. (подробнее)

2. МЕДВЕДЧУКУ ОБЪЯВИЛИ НОВОЕ ПОДОЗРЕНИЕ В ГОСИЗМЕНЕ И СОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ. Народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку по материалам СБУ объявлено новое подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации. (подробнее)

3. РАДА ИЗБРАЛА СПИКЕРОМ РУСЛАНА СТЕФАНЧУКА. Верховная Рада избрала Стефанчука спикером парламента. За проголосовал 261 нардеп, против – три, воздержались – 63. (подробнее)

4. ГЛАВА ВЕРХОВНОГО СУДА ЗАЯВИЛА О ЗАВЕРШЕНИИ КАРЬЕРЫ. Глава Верховного суда Валентина Данишевская заявила о завершении своей судебной карьеры. Она хочет, чтобы новый глава ВС был избран заблаговременно. (подробнее)

5. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕРЕНЕСЛА СРОК РАСКРЫТИЯ БЕНЕФИЦИАРОВ КОМПАНИЙ. Депутаты Верховной Рады утвердили изменение в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем, которым переносится на девять месяцев срок обязательного раскрытия конечных бенефициаров компаний. (подробнее)

6. ЮРФИРМА ИЗ США ПОМОГЛА КИТАЙЦАМ КУПИТЬ ЧЕРЕЗ ОФШОРЫ АКЦИИ МОТОР СИЧ. Американская юридическая компания DLA Piper разрабатывала для китайских инвесторов стратегию покупки через офшоры контрольного пакета акций Мотор Сич. Об этом говорится в расследование, основанном на документах Pandora Papers. (подробнее)

7. ОПЕРАТОРОВ ЗАСТАВИЛИ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА. Госкомспецсвязи утвердила технические показатели качества мобильного интернета. Согласно новым требованиям, скорость загрузки файлов для пользователя будет не менее 2 Мбит в секунду, а отправки – не менее 0,5 Мбит в секунду. (подробнее)

8. ИНФЛЯЦИЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 11%. Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2021 года по сравнению с августом составила 1,2%, с начала года – 7,5%, к сентябрю прошлого года – 11%. (подробнее)

9. НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ МИРА 2021 ДАЛИ РОССИЙСКОМУ И ФИЛИППИНСКОЙ ЖУРНАЛИСТАМ. Лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 году стали Мария Рессе и Дмитрий Муратов за их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой демократии и прочного мира. (подробнее)

Читайте также статьи дня:

Дельта-коронавирус: что следует знать о заразности, симптомах, защитят ли от него вакцины

Нобелевка по химии за органокатализ. При чем здесь украинцы? Объясняем простым языком

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.