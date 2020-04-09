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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 9 апреля

Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 9 апреля - Фото
09.04.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. МВФ ПРОГНОЗИРУЕТ КРУПНЕЙШИЙ ОБВАЛ ЭКОНОМИКИ ЗА 100 ЛЕТ. При самом оптимистичном сценарии частичное выздоровление возможно только в 2021 году (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС ПОРАЖАЕТ ЛЕГКИЕ ДАЖЕ БЕССИМПТОМНЫХ БОЛЬНЫХ. Медики из Японии нашли изменения в легких у 41 из 76 перенесших COVID-19 без симптомов с круизного лайнера Diamond Princess (подробнее).

3. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ВЫКУПИЛА АКЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ НА $1 МЛРД. Ее Фонд государственного благосостояния приобрел пакеты акций Equinor ASA, Royal Dutch Shell, Total SA и Eni SPA (подробнее).

4. В КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЕ УЖЕ 30 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19. Мэр Киева Кличко сообщил о 26 новых случаях заболевания среди обитателей монастыря. Ранее сообщалось еще о четырех (подробнее).

5. РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН УСКОРИЛСЯ. По сравнению с февралем цены в марте выросли на 0,8% (подробнее).

6. ВСЕ БОЛЬШЕ УКРАИНЦЕВ НА ДОНБАССЕ ПРИЗНАЮТ РОССИЮ СТОРОНОЙ КОНФЛИКТА. По данным опроса фонда Деминициативы, так считают 64% жителей Донецкой и 38% жителей Луганской областей (подробнее).

7. КАБМИН ЗАПРЕТИЛ РАБОТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАГАЗИНОВ. Вчера они попали в список организаций, которым разрешено работать во время карантина, сегодня их оттуда убрали (подробнее, кто продолжит работать).

8. КОРОНАВИРУС, ВОЗМОЖНО, СПОСОБЕН РЕАКТИВИРОВАТЬСЯ У ВЫЗДОРОВЕВШИХ. Медики в Южной Корее обнаружили около 50 случаев повторного заболевания COVID-19, они предполагают, что речь не о новом заражении (подробнее).

9. ИЗ ПОЛЬШИ В УКРАИНУ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ГРАНИЦЫ ВЕРНУЛИСЬ 143 000 ЧЕЛОВЕК. Из них 31 000 - за последние 10 дней (подробнее).

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Денис Юдин
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