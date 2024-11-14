Дикий объяснил, почему в армии не хватает "всех", но прежде всего людей отправляют в окопы

Если не будет пехоты, то фронт посыплется прямо сейчас, все остальное "вроде как можно потерпеть", говорит Дикий

Евгений Дикий (Скриншот с видео)

Сейчас в украинской армии не хватает специалистов разных отраслей, однако в первую очередь добираются пехотинцы, чтобы не посыпался фронт. Об этом экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил в интервью LIGA.net.

Дикий рассказал об "абсурдных" решениях командования, когда штурмовать отправляют воинов сил противовоздушной обороны, снимают обслугу с аэродромов, людей с проблемами со здоровьем в штабах и т.д.

В ответ на это журналистка спросила, можно ли из этого сделать вывод, что в армии не хватает именно пехотинцев и штурмовиков.

"В армии не хватает всех. Но от того, что не хватает именно бойцов в окопах держать линию фронта – от этого фронт сыпется прямо сейчас. А все остальное вроде как можно потерпеть", – объяснил он.

По словам Дикого, перед армией поставили задачу искать внутренние ресурсы, чтобы фронт не посыпался – а это значит "найти тех, кого нет".

На фоне этого он предложил, чтобы сбиванием "шахедов" занимались гражданские, потому что это "не высококвалифицированная и практически безопасная работа".

"Я думаю, что защиту от "шахедов" тыл мог бы на 90% взять на себя сам. 10%, которые остаются, – это да, вот операторами РЛС ты не поставишь кого угодно... Но сами мобильные группы – это просто прожектор, колеса и пулемет. Это элементарно могли бы делать мы с вами", – считает Дикий.

Также в этом интервью Евгений Дикий заявил, что восемь из десяти пойманных военкоматами уклонистов становятся "замечательными, нормальными солдатами".

А закон об "амнистии" военнослужащих, впервые осуществивших самовольное оставление части (СОЧ), сработал не так, как планировалось, заявил Дикий.

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