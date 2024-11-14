Дикий пояснив, чому в армії не вистачає "всіх", але перш за все людей відправляють в окопи

Якщо не буде піхоти, то фронт посиплеться прямо зараз, все інше "ніби як можна потерпіти", каже Дикий

Євген Дикий (Скриншот із відео)

Наразі в українській армії не вистачає фахівців різних галузей, проте першочергово добираються піхотинці, щоб не посипався фронт. Про це екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив в інтерв'ю LIGA.net.

Дикий розповів про "абсурдні" рішення командування, коли штурмувати відправляють воїнів сил протиповітряної оборони, знімають обслугу з аеродромів, людей із проблемами зі здоров'ям у штабах тощо.

У відповідь на це журналістка запитала, чи можна з цього зробити висновок, що в армії не вистачає саме піхотинців і штурмовиків.

"В армії не вистачає всіх. Але від того, що не вистачає саме бійців в окопах тримати лінію фронту – від цього фронт сиплеться прям зараз. А все інше ніби як можна потерпіти", – пояснив він.

За словами Дикого, перед армією поставили завдання шукати внутрішні ресурси, щоб фронт не посипався – а це значить "знайти тих, кого нема".

На тлі цього він запропонував, щоб збиванням "шахедів" займались цивільні, тому що це "не висококваліфікована і практично безпечна робота".

"Я думаю, що захист від "шахедів" тил міг би на 90% взяти на себе сам. 10%, які лишаються, – це так, ось операторами РЛС ти не поставиш кого завгодно... Але самі мобільні групи – це просто прожектор, колеса і кулемет. Це елементарно могли б робити ми з вами", – вважає Дикий.

Також у цьому інтерв'ю Євген Дикий заявив, що вісім із десяти спійманих військкоматами людей, що ухилялися від мобілізації, стають "чудовими, нормальними солдатами".

А закон про "амністію" військовослужбовців, які вперше здійснили самовільне залишення частини (СЗЧ), спрацював не так, як планувалося, заявив Дикий.

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