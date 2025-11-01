Директор ЦРУ непублично встретился с топ-чиновниками ЕС насчет доверия к Штатам – Politico

Рэтклифф съездил в Брюссель, чтобы передать месседж о том, что Европа все еще может доверять США

Джон Рэтклифф (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф в последнюю неделю октября совершил непубличный визит в Брюссель, где встретился с высокопоставленными чиновниками по внешней политике и разведке Европейского Союза. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на информированных собеседников.

По данным медиа, Рэтклифф совершил поездку, чтобы передать "не слишком тонкий месседж" о том, что Европа все еще может доверять Штатам.

Трое собеседников, знакомых с ходом встречи, сообщили, что Рэтклифф встретился с главой евродипломатии Каей Каллас, а также с высокопоставленными чиновниками из Разведывательного и ситуационного центра ЕС (INTCEN) и Разведывательного управления Военного штаба блока (EUMS).

Целью переговоров было успокоить нервы и подтвердить приверженность Вашингтона к обмену разведданными, поскольку в некоторых европейских столицах растет беспокойство относительно направления внешней политики Штатов под руководством президента Дональда Трампа.

Нестабильная политика его администрации в отношении Украины – например, внезапное прекращение обмена разведданными с Киевом в марте – и ее стремление политизировать разведку путем назначения лояльных Трампу лиц подорвали доверие Европы к надежности Вашингтона.

Официально Рэтклифф находился в Брюсселе, чтобы проинформировать Североатлантический совет, политический орган по принятию решений в НАТО, рассказал один из неназванных дипломатов. Однако встреча чиновника с представителями внешнеполитического ведомства ЕС дала четкий сигнал: ЦРУ хочет сохранить открытые каналы коммуникации, замечает Politico.

Ожидается, что эта встреча не будет разовой: один из чиновников отметил, что отныне они должны происходить регулярно. Медиа добавляет, что глава ЦРУ и коллеги также обсудили общие вызовы, в том числе Россию, Китай и Ближний Восток.

В комментарии Politico пресс-секретарь американской спецслужбы Лиз Лайон отметила, что Рэтклифф встречался с европейскими чиновниками, чтобы обсудить "растущие угрозы, которые Россия и Китай представляют для трансатлантической безопасности", а также стратегии сотрудничества для противодействия этим опасностям.

"Любые сообщения, в которых утверждается, что были высказаны опасения относительно ненадежности США как партнера, являются ложными и не соответствуют действительности", – заявила чиновница.

Как отмечает Politico, визит главы ЦРУ произошел в чувствительный момент: европейские службы работают над тем, чтобы преодолеть десятилетия недоверия и создать совместную разведывательную операцию ЕС для противодействия российской агрессии, одновременно пересматривая свои договоренности об обмене разведданными со Штатами. Ранее в октябре нидерландская гражданская и военная разведка сообщила местному медиа De Volkskrant, что они прекратили некоторые обмены, ссылаясь на политическое вмешательство и беспокойство о правах человека.