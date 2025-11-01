Директор ЦРУ непублічно зустрівся з топчиновниками Євросоюзу щодо довіри до Вашингтона – Politico

Реткліфф з'їздив до Брюсселя, щоб передати меседж про те, що Європа все ще може довіряти США

Джон Реткліфф (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф в останній тиждень жовтня зробив непублічний візит до Брюсселя, де зустрівся з високопоставленими чиновниками із зовнішньої політики та розвідки Європейського Союзу. Про це повідомило видання Politico з посиланням на поінформованих співрозмовців.

За даними медіа, Реткліфф здійснив поїздку, щоб передати "не надто тонкий меседж" про те, що Європа все ще може довіряти Штатам.

Троє співрозмовців, обізнаних з перебігом зустрічі, повідомили, що Реткліфф зустрівся з главою євродипломатії Каєю Каллас, а також з високопосадовцями з Розвідувального й ситуаційного центру ЄС (INTCEN) та Розвідувального управління Військового штабу блоку (EUMS).

Метою переговорів було заспокоїти нерви та підтвердити прихильність Вашингтона до обміну розвідданими, оскільки в деяких європейських столицях зростає занепокоєння щодо напрямку зовнішньої політики Штатів під керівництвом президента Дональда Трампа.

Нестабільна політика його адміністрації щодо України – як-от раптове припинення обміну розвідданими з Києвом у березні – та її прагнення політизувати розвідку шляхом призначення лояльних Трампу осіб підірвали довіру Європи до надійності Вашингтона.

Офіційно Реткліфф перебував у Брюсселі, щоб поінформувати Північноатлантичну раду, політичний орган з ухвалення рішень в НАТО, розповів один з неназваних дипломатів. Однак зустріч чиновника з представниками зовнішньополітичного відомства ЄС дало чіткий сигнал: ЦРУ хоче зберегти відкриті канали комунікації, зауважує Politico.

Очікується, що ця зустріч не буде разовою: один з чиновників зауважив, що відтепер вони мають відбуватись регулярно. Медіа додає, що глава ЦРУ і колеги також обговорили спільні виклики, зокрема Росію, Китай та Близький Схід.

У коментарі Politico речниця американської спецслужби Ліз Лайон зазначила, що Реткліфф зустрічався з європейськими чиновниками, щоб обговорити "все більші загрози, які Росія і Китай становлять для трансатлантичної безпеки", а також стратегії співпраці для протидії цим небезпекам.

"Будь-які повідомлення, в яких стверджується, що були висловлені побоювання щодо ненадійності США як партнера, є неправдивими й не відповідають дійсності", – заявила чиновниця.

Як зауважує Politico, візит глави ЦРУ стався у чутливий момент: європейські служби працюють над тим, щоб подолати десятиліття недовіри й створити спільну розвідувальну операцію ЄС для протидії російській агресії, одночасно переглядаючи свої домовленості про обмін розвідданими зі Штатами. Раніше у жовтні нідерландська цивільна та військова розвідка повідомила місцевому медіа De Volkskrant, що вони припинили деякі обміни, посилаючись на політичне втручання та занепокоєння щодо прав людини.