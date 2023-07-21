Директор ЦРУ: Россия рассматривает атаку в Черном море, чтобы обвинить Украину
21.07.2023, 12:30
Уильям Бернс (Фото: EPA)
Россия рассматривает проведение атаки против судоходства в Черном море, чтобы обвинить в этом Украину. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс на Форуме по безопасности в Аспене.
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"[Россияне] рассматривают способы, которыми они могут атаковать судоходство в Черном море, а затем обвинять, пытаться обвинить в этом украинцев", – сказал он.
Он отметил, что ЦРУ видит "некоторые очень тревожные" признаки того, что россияне рассматривают проведение видов операций под "ложным флагом".
Подобные операции РФ уже фиксировались в преддверии широкомасштабной войны, заметил Бернс.
- 17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. Уже 19 июля РФ заявила, что с 20 июля будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины.
- В течение последних трех дней российские захватчики массированно обстреливают Одессу и другие украинские города. В результате атаки оккупантов 20 июля в Одессе и Николаеве были пострадавшие и погибшие.
- Днем 21 июля РФ нанесла очередной удар по Одесской области. Сообщалось о взрывах и пусках российских противокорабельных ракет "Оникс".
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