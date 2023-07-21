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Директор ЦРУ: Россия рассматривает атаку в Черном море, чтобы обвинить Украину

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 12:30
Директор ЦРУ: Россия рассматривает атаку в Черном море, чтобы обвинить Украину - Фото
Уильям Бернс (Фото: EPA)

Россия рассматривает проведение атаки против судоходства в Черном море, чтобы обвинить в этом Украину. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс на Форуме по безопасности в Аспене.

"[Россияне] рассматривают способы, которыми они могут атаковать судоходство в Черном море, а затем обвинять, пытаться обвинить в этом украинцев", – сказал он.

Он отметил, что ЦРУ видит "некоторые очень тревожные" признаки того, что россияне рассматривают проведение видов операций под "ложным флагом".

Подобные операции РФ уже фиксировались в преддверии широкомасштабной войны, заметил Бернс.

Смотрите также: Ночной удар по Одессе. Появились кадры первых минут после российской атаки

Артём Джерипа
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