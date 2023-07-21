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Директор ЦРУ: Росія розглядає атаку в Чорному морі, аби звинуватити Україну

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 12:30
Директор ЦРУ: Росія розглядає атаку в Чорному морі, аби звинуватити Україну - Фото
Вільям Бернс (Фото: EPA)

Росія розглядає проведення атаки проти судноплавства у Чорному морі, щоб звинуватити в цьому Україну. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на Форумі з безпеки в Аспені.

"[Росіяни] розглядають способи, якими вони можуть атакувати судноплавство в Чорному морі, а потім звинувачувати, намагатися звинуватити в цьому українців", – сказав він.

Він зазначив, що ЦРУ бачить "деякі дуже тривожні" ознаки того, що росіяни розглядають проведення видів операцій під "хибним прапором".

Подібні операції РФ уже фіксувались напередодні широкомасштабної війни, зауважив Бернс.

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Артем Джеріпа
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