Директор ЦРУ: Росія розглядає атаку в Чорному морі, аби звинуватити Україну

Росія розглядає проведення атаки проти судноплавства у Чорному морі, щоб звинуватити в цьому Україну. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на Форумі з безпеки в Аспені.

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"[Росіяни] розглядають способи, якими вони можуть атакувати судноплавство в Чорному морі, а потім звинувачувати, намагатися звинуватити в цьому українців", – сказав він.

Він зазначив, що ЦРУ бачить "деякі дуже тривожні" ознаки того, що росіяни розглядають проведення видів операцій під "хибним прапором".

Подібні операції РФ уже фіксувались напередодні широкомасштабної війни, зауважив Бернс.

17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Уже 19 липня РФ заявила, що з 20 липня вважатиме "залученими до конфлікту" країни, судна яких ідуть у порти України.

Впродовж останніх тьох днів російські загарбники масовано обстрілюють Одесу та інші українські міста. Унаслідок атаки окупантів 20 липня в Одесі та Миколаєві були постраждалі та загиблі.

Удень 21 липня РФ завдала чергового удару по Одещині. Повідомлялось про вибухи та пуски російських протикорабельних ракет "Онікс".

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