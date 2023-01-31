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Джонсон: Если бы Украина была членом НАТО, войны бы не было, Альянс ошибся с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 10:19
Джонсон: Если бы Украина была членом НАТО, войны бы не было, Альянс ошибся с Путиным - Фото
Борис Джонсон (фото - ЕРА)

Если бы западные партнеры были более последовательными и смелыми в вопросе членства Украины в НАТО, полномасштабного вторжения России можно было бы избежать. Об этом пишет бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей колонке в Washington Post.

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"На протяжении десятилетий мы использовали дипломатическую двусмысленность в отношении НАТО и Украины — и это закончилось полной катастрофой", – отмечает он.

По мнению Джонсона, вместе с месседжем Украине об "открытых дверях" НАТО одновременно посылало сигнал России о том, что Украина никогда не будет членом Альянса.

Результатом стала "худшая война в Европе за 80 лет".

Экс-премьер отметил, что если раньше, до 2014 года, в украинском обществе действительно не было консенсуса в вопросе вступления в НАТО, то сейчас поддержка этого решения "зашкаливает"; согласно последним опросам, более 83% украинцев высказываются за членство в Альянсе.

Также раньше в НАТО говорили, что ВСУ несовместимы с войсками Альянса, пишет Джонсон. Сейчас украинцы с легкостью осваивают западное вооружение в кратчайшие сроки, отмечает он.

"Нет абсолютно ничего, чему НАТО могло бы научить украинцев в ведении войны — на самом деле, это они могли бы научить нас многому", – говорится в колонке.

Он убежден, что никогда не следовало принимать аргумент о том, что вступление Украины в НАТО будет "провокацией" для диктатора Владимира Путина. Джонсон напомнил, что на саммите в Бухаресте в 2008 году Украина не получила ПДЧ, а лишь "несколько теплых слов о возможности членства", Путин был этим доволен. "Что он сделал дальше? В 2014 году он вторгся в Донбасс и Крым со своим фирменным сочетанием откровенной лжи и жестокости. Вместо того, чтобы как следует наказать его, мы ответили политикой малодушного умиротворения", – пишет Джонсон.

Он подчеркивает, что НАТО "ничего не сделало для защиты Украины и продвижения ее членства". Путин вторгся в Украину, "потому что считал — с многочисленными доказательствами, — что мы не очень серьезно относимся к защите Украины".

"Если бы мы были достаточно смелыми и последовательными, чтобы ввести Украину в НАТО — если бы мы действительно имели в виду то, что говорили, — то этой полной катастрофы удалось бы избежать", – говорится в колонке.

По мнению Джонсона, "украинцам нужно дать все необходимое, чтобы закончить эту войну как можно быстрее, и мы должны начать процесс принятия Украины в НАТО, и начать его сейчас".

  • Вчера глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Альянс готов к прямой конфронтации с Россией. 

Читайте также: Генсек НАТО обратился к Западу: Хотите мира завтра – срочно дайте Украине все, что есть

Вадим Ребрина
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