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Глава военного комитета НАТО заявил о готовности Альянса к к прямой конфронтации с Россией

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2023, 00:13
Глава военного комитета НАТО заявил о готовности Альянса к к прямой конфронтации с Россией - Фото
Роб Бауэр (фото - EPA)

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Об этом он сказал в интервью португальскому каналу RTP.

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Журналистка спросила Бауэра: "Мы готовы к прямой конфронтации с Россией?".

Он ответил утвердительно и напомнил, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Альянс решил разместить четыре дополнительные боевые группы по восточному флангу – в Болгарии, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

"Мы усилили эти боевые группы, немного увеличили их, дали им больше поддержки в огневой мощи, улучшили запасы на складах и другие вещи. Я думаю, это важный сигнал для россиян. Показать им, что мы готовы, если у них появится идея прийти в НАТО", – сказал адмирал.

Он подчеркнул, что если россияне пересекут границу территории Альянса, это будет красной линией.

Бауэр также заявил, что стратегические цели России выходят за пределы Украины, учитывая, что Москва намерена вернуть себе размеры бывшего Советского Союза.

При этом он не верит, что начнется ядерная война, так как российский диктатор Владимир Путин, по его мнению "не безумный".

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Оксана Житнюк
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война нато ядерная война Роб Бауэр
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