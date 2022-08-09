UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Джонсон поговорил с Макроном: Британия и Франция будут поддерживать Украину, сколько нужно

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 22:31
Джонсон поговорил с Макроном: Британия и Франция будут поддерживать Украину, сколько нужно - Фото
Борис Джонсон и Эмманюэль Макрон (фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердили свою решимость поддерживать Украину столько, сколько это необходимо, а также поддерживать высокий уровень координации для удовлетворения потребностей украинцев в военных, гуманитарных и экономических вопросах. О телефонном разговоре двух лидеров сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Джонсон и Макрон согласились с тем, что усилия Великобритании и Франции по обучению и оснащению украинских войск имеют существенное значение в ходе войны, и что нельзя допустить, чтобы Запад устал от войны, говорится в сообщении о разговоре пресс-службы британского правительства.

  • 17 июня Джонсон в Киеве предложил начать крупную учебную программу для ВСУ с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней. Украинских военных уже посещали на этих учениях Министр обороны Британии Бен Уоллес и сам Джонсон.
  • 10 000 украинских добровольцев возрастом примерно 25-45 лет обучают в четырех центрах базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.
  • Для обучения ВСУ в Британии своих инструкторов также отправляют Канада и Швеция.

Читайте также: Джонсон может попробовать стать генсеком НАТО, но столкнется с вето Макрона – Telegraph

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Борис Джонсон эмманюэль макрон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 