Джонсон поговорил с Макроном: Британия и Франция будут поддерживать Украину, сколько нужно

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердили свою решимость поддерживать Украину столько, сколько это необходимо, а также поддерживать высокий уровень координации для удовлетворения потребностей украинцев в военных, гуманитарных и экономических вопросах. О телефонном разговоре двух лидеров сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

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Джонсон и Макрон согласились с тем, что усилия Великобритании и Франции по обучению и оснащению украинских войск имеют существенное значение в ходе войны, и что нельзя допустить, чтобы Запад устал от войны, говорится в сообщении о разговоре пресс-службы британского правительства.

17 июня Джонсон в Киеве предложил начать крупную учебную программу для ВСУ с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней. Украинских военных уже посещали на этих учениях Министр обороны Британии Бен Уоллес и сам Джонсон.

10 000 украинских добровольцев возрастом примерно 25-45 лет обучают в четырех центрах базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.

Для обучения ВСУ в Британии своих инструкторов также отправляют Канада и Швеция.

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Вадим Ребрина

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