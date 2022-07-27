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Джонсон может попробовать стать генсеком НАТО, но столкнется с вето Макрона — Telegraph

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 07:37
Джонсон может попробовать стать генсеком НАТО, но столкнется с вето Макрона — Telegraph - Фото
Борис Джонсон и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может попробовать стать новым генеральным секретарем НАТО после того, как действующий генсек организации Йенс Столтенберг уйдет в отставку, которая ожидается в сентябре 2023 года. Об этом сообщает The Telegraph.

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Джонсон покинет должность премьера Британии 6 сентября, после чего, как отмечает издание "сможет некоторое время перезарядить свои батареи". 

Британский кандидат уже давно рассматривался на должность генсека НАТО из-за недоверия США к деятелям Евросоюза, которые возглавляют Альянс, считают журналисты. 

Британский парламентарий Ричард Дракс заявил, что поддержит Джонсона на этой должности. 

"Любой выдающийся британец был бы отличным выбором. Если это действительно то, что Борис Джонсон хочет сделать, я, конечно, поддержу это", – сказал политик.

Депутат Марк Франсуа заявил, что люди, вероятно, будут спорить о наследии Джонсона в течение многих лет, но одна вещь, которая явно бесспорна, – это его абсолютная непоколебимая поддержка Украины.

"Если бы он подал заявку на пост генерального секретаря НАТО, я подозреваю, что он мог бы положиться на президента Зеленского в плане рекомендации", – сказал Франсуа. 

Одновременно, бывший командующий британской армии лорд Даннатт считает, что не стал бы поддерживать кандидатуру Джонсона из-за характера последнего. 

"Несомненно, он сделал много хорошего, и наша полная поддержка Украины просто фантастическая. Но я боюсь, что это личные вещи, отсутствие честности, отсутствие доверия. Честно говоря, мы не хотим выставлять Бориса Джонсона на международной арене для новых насмешек. Он позор нации", – сказал Даннатт. 

Неназванный чиновник Минобороны Великобритании также заявил, что, скорее всего, президент Франции Эмманюэль Макрон наложит вето на попытку Джонсона стать генсеком НАТО, так как решения в Альянсе принимаются единогласно. 

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Дмитрий Гриниченко
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