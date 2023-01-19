Джонсон: Путин никогда не применит ядерное оружие — тогда Китай и Индия отвернутся от РФ

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что российский диктатор Владимир Путин никогда не применит ядерное оружие. Об этом он сказал во время выступления на Украинском завтраке в Давосе.

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По его словам, Путин не применит ядерное оружие, а использует этот аргумент для запугивания Украины и ее союзников.

"Фактически такой парень, который хочет, чтобы мы так думали, но он этого никогда не сделает", — сказал Джонсон.

Он отметил, что у России сегодня "экономический паралич", а Путин "теряет землю под ногами".

Политик уверен, что если бы Путин применил ядерное оружие, то от РФ отвернулись бы Индия и Китай, а это пугает российское население.

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Дмитро Гриниченко

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