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Джонсон: Путин никогда не применит ядерное оружие — тогда Китай и Индия отвернутся от РФ

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 11:31
Джонсон: Путин никогда не применит ядерное оружие — тогда Китай и Индия отвернутся от РФ - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что российский диктатор Владимир Путин никогда не применит ядерное оружие. Об этом он сказал во время выступления на Украинском завтраке в Давосе.

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По его словам, Путин не применит ядерное оружие, а использует этот аргумент для запугивания Украины и ее союзников.

"Фактически такой парень, который хочет, чтобы мы так думали, но он этого никогда не сделает", — сказал Джонсон. 

Он отметил, что у России сегодня "экономический паралич", а Путин "теряет землю под ногами".

Политик уверен, что если бы Путин применил ядерное оружие, то от РФ отвернулись бы Индия и Китай, а это пугает российское население. 

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Дмитро Гриниченко
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Великобритания Китай война владимир путин Индия ядерное оружие Борис Джонсон
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