Джонсон: Путин никогда не применит ядерное оружие — тогда Китай и Индия отвернутся от РФ
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что российский диктатор Владимир Путин никогда не применит ядерное оружие. Об этом он сказал во время выступления на Украинском завтраке в Давосе.
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По его словам, Путин не применит ядерное оружие, а использует этот аргумент для запугивания Украины и ее союзников.
"Фактически такой парень, который хочет, чтобы мы так думали, но он этого никогда не сделает", — сказал Джонсон.
Он отметил, что у России сегодня "экономический паралич", а Путин "теряет землю под ногами".
Политик уверен, что если бы Путин применил ядерное оружие, то от РФ отвернулись бы Индия и Китай, а это пугает российское население.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ядерное разоружение России будет условием послевоенных договоренностей с ее новым руководством.
- В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", сообщили в Госдепе США.
- Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что любые угрозы ядерным оружием являются "безответственными", а также обрисовал политику Пекина в отношении Украины.
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