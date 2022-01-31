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Джонсон: России нужно отойти от пропасти, Украина окажет жесткое сопротивление вторжению

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 14:43
Джонсон: России нужно отойти от пропасти, Украина окажет жесткое сопротивление вторжению - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA-EFE/JESSICA TAYLOR)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным намерен призвать его "отойти от пропасти" в отношении Украины. Он также заявил, что украинцы окажут "жесткое сопротивление" любому вторжению. Об этом он сказал журналистам в Эссексе, сообщает The Scotsman.

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"Что я скажу президенту Путину. Как я уже говорил ранее, так это то, что нам действительно, я считаю, нужно отступить от пропасти. Я думаю, России нужно отойти от пропасти", – сказал он.

Джонсон заявил, что любое вторжение в Украину за пределами территории, которую Россия уже захватила в 2014 году, было бы "абсолютной катастрофой для мира и прежде всего для России".

Премьер Британии добавил, что украинский народ будет оказывать "жестокое и кровавое сопротивление" любому российскому вторжению.

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Оксана Житнюк
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