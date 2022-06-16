Джонсон – Зеленскому: Британия поддержит Украину до окончательной победы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом Владимиром Зеленским заверил: Лондон будет поддерживать Украину до ее окончательной победы. Об этом сообщает пресс-служба Даунинг-стрит.

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Британский премьер высоко оценил героическое сопротивление Украины в последние дни и недели. По его словам, оно явно дорого стоило России.

Он добавил, что решимость украинских сил победить – очевидна для всего мира. Джонсон также заверил: Украина может рассчитывать на полную и непоколебимую поддержку Великобритании до своей окончательной победы.

Кроме того, британский премьер упомянул, что в конце месяца пройдут саммиты НАТО и G7. По его словам, они станут возможностью продемонстрировать единство Запада и его решимость поддержать Украину в долгосрочной перспективе.

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Джонсон и Зеленский согласились, что необходимо усиливать военную подготовку, а премьер Британии заявил: Лондон продолжит делать все возможное, чтобы поддержать Украину оборонительной помощью.

Также они обсудили непростительную блокаду Россией экспорта украинского зерна. Джонсон надеется на прогресс в решении этой проблемы в ближайшие дни.

Зеленский написал в Twitter, что согласовал с Джонсоном позиции накануне важных международных мероприятий, обсудил ситуацию на поле боя, оборонные нужды Украины и угрозы продовольственной безопасности.

6 июня правительство Великобритании заявило, что передаст Украине ракетные РСЗО M270 и управляемые боеприпасы M31A1 к ним. Джонсон сказал, что они будут переданы ВСУ бесплатно.

Вчера министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон может отправить в Украину дополнительные противокорабельные ракеты.

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Марк Сировой

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