Для Джей Ди Венса спустили озеро, чтобы он смог покататься с семьей на лодке – Guardian

Специально для вице-президента США Джей Ди Вэнса, который решил покататься на лодке по реке Литл-Майами в свой день рождения, спустили озеро Цезар-Крик, что подняло уровень воды в реке и улучшило условия для каякинга. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на неназванный источник.

Событие произошло на юго-западе штата Огайо, куда Вэнс отправился с семьей на отдых 2 августа, в свой 41-й день рождения.

Как сообщает издание, общедоступные данные Геологической службы США показали внезапное повышение уровня реки и соответствующее падение уровня озера в начале августа, когда Вэнс был в отпуске.

Инженерный корпус армии США подтвердил изданию сброс воды и объяснил это требованием Службы безопасности США, которая охраняет вице-президента.

"Временное увеличение стока воды из озера Цезар-Крик было необходимо для обеспечения безопасного плавания сотрудников Секретной службы", – сообщили военные.

Однако источник The Guardian, знакомый с ситуацией, заявил, что запрос на спуск воды был необходим не только для улучшения навигации больших катеров охраны, но и для создания "идеальных условий для каякинга".

Отмечается, что ранее внезапный сброс воды из озера Цезар-Крик происходил в случае проведения общественных мероприятий на реке или во время обучения спасателей.