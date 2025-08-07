Для Джей Ді Венса спустили озеро, щоб він покатався з родиною на човні – Guardian

Офіційно маніпуляції з рівнем води були пов'язані з безпекою навігації охорони віцепрезидента

Джей Ді Венс з дружиною (Фото: EPA)

Спеціально для віцепрезидента США Джей Ді Венса, який у день народження вирішив покататися на човні річкою Літтл-Маямі, спустили озеро Цезар-Крік, що підняло рівень води у річці й покращило умови для каякінгу. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на неназваного співрозмовника.

Подія відбулася на південному заході штату Огайо, куди Венс вирушив з родиною на відпочинок 2 серпня, у свій 41-й день народження.

Як повідомляє видання, загальнодоступні дані Геологічної служби США показали раптове підвищення рівня річки й відповідне падіння висоти озера на початку серпня, коли Венс був у відпустці.

Інженерний корпус армії США підтвердив виданню скид води та пояснив це вимогою Секретної служби США, що охороняє віцепрезидента.

"Тимчасове збільшення відтоку води з озера Цезар-Крік було необхідно для підтримки безпечного плавання персоналу Секретної служби", – повідомили військові.

Але співбесідник The Guardian, обізнаний з питанням, заявив, що запит на відведення води був потрібний не лише для покращення навігації великих човнів охорони, а й для створення "ідеальних умов для каякінгу".

Зазначається, що раніше раптовий скид води озера Цезар-Крік відбувався у разі громадських заходів на річці або під час навчання рятувальників.