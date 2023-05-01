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Для николаевцев летом "закроют" Черное море и некоторые леса из-за мин

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 16:38
Для николаевцев летом
Виталий Ким (Фото: Офис президента)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что побережье Черного моря в области будет закрыто для отдыха этим летом, также ограничат использование лесов. Об этом он рассказал на брифинге.

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По его словам, побережье Черного моря будет закрыто для отдыха из-за заминирования, вместо этого будут доступны внутренние водоемы.

"Черное море военные не дадут, и я соглашаюсь с ними полностью, использовать в курортный сезон из-за угрозы, из-за заминирования. Но внутренние водоемы, определенные участки будут доступны для того, чтобы люди отдыхали", – сказал глава ОВА.

Он отметил, что для отдыха будут закрыты леса, расположенные рядом с линией столкновения и находившиеся в оккупации, другие – открыты.

"Территории, которые не были под оккупацией и где не было обстрелов [леса], будут открыты для отдыха. У нас таких много", – сказал он.

Ким отметил, что в настоящее время прорабатываются три локации, которые будут использоваться для реабилитации, в том числе психологической. Туда будут приглашать не только жителей области, но и люди из соседних областей, отметил он.

  • В ноябре 2022 года в Одесской области ликвидировали прибившуюся к побережью мину.
  • 26 марта 2023 года на побережье возле Одессы сдетонировала морская мина, повредив несколько домов.

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Артем Джеріпа
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