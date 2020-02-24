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Для служебных собак Нацгвардии ввели новый спецтранспорт: фото

Для служебных собак Нацгвардии ввели новый спецтранспорт: фото - Фото
Фото: МВД
24.02.2020, 13:04

Передвижной вольер приспособлен к температуре от -40 до +50 градусов

Служебные собаки Национальной гвардии получили новый специальный транспорт для перевозки. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Передвижной вольер-прицеп позволяет перевозить около 400 кг. Конструкция прицепа в зоне размещения собак представляет собой утепленные отсеки с вентиляцией, которые защищены от осадков. Вольер приспособлен к температуре от -40 до +50 градусов. Пол вольера покрыт противоскользящим материалом.

Фото: Алексей Павлюк/пресс-служба НГУ

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Шилин Михаил
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