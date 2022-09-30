Для Украины ничего не меняется, мы продолжаем освобождать нашу землю и наших людей: Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в Facebook об участии в заседании Совета национальной безопасности и обороны, в том числе о позиции и предложениях МИД.
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Министр отметил, что заявляя об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, Путин "пытается захватить территории, которые даже физически не контролирует".
"Для Украины ничего не меняется: мы продолжаем освобождать нашу землю и своих людей, восстанавливать нашу территориальную целостность", – написал Кулеба.
Он подчеркнул, что сегодня гарантии коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства являются вопросом не только заседания СНБО, но и каждой столицы Европы.
"Все так называемые "референдумы" состоялись по тем же методичкам, что в 2014 году. Но ситуация в мире и реакция мира на эти действия будут кардинально иными", – считает министр.
Он указывает на "принципиальное и категоричное" заявление генерального секретаря ООН. "Обычно генсеки крайне осторожны в таких вопросах. Но не в этот раз", – пишет Кулеба. По его словам, представители Украины "провели не один раунд переговоров с Гутерришем и нашли аргументы, чтобы убедить его: или сейчас мы все реально бьем Путина по рукам, или о международном мире и безопасности можно забыть".
Министр также перечислил тезисы своего выступления на СНБО, среди которых важное место занимали темы вступления Украины в НАТО и ЕС и Киевский договор безопасности.
"Членство Украины в НАТО давно назрело и перезрело. Украина уже неотъемлемая составляющая евроатлантической безопасности. У нас еще нет над головой "зонтика" пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под "зонтиком" Украины, под защитой ВСУ", – считает Кулеба.
"Победа Украины – это и есть безопасность всего евроатлантического пространства. Альтернативы этому нет", – заявил он.
- 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил российскими временно оккупированные территории Украины.
- На созванном Зеленским срочном заседании СНБО рассмотрели вопрос об очередных попытках аннексии территории Украины и обеспечении коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства.
- Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.
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