Для военных-захватчиков создали сайт о том, как отказаться от войны против Украины
Киберполиция совместно с волонтерами разработала сайт для военных-захватчиков, которые не хотят воевать против Украины. Сайт поможет военным России и Беларуси найти контакты правительственных организаций и подробную инструкцию, как отказаться от участия в войне. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Военным стран-агрессоров будет гарантировано соблюдение Женевской конвенции по содержанию военнопленных.
Также на сайте есть ссылки для пожертвований на нужды ВСУ, где каждый желающий может осуществить денежный перевод.
Кроме того, веб-ресурс содержит ссылки на официальные источники информации для противодействия дезинформации.
Отдельный раздел сайта "Твоя кибербезопасность" пригодится украинцам – он содержит основные советы по кибергигиене.
Сайт доступен для просмотра на четырех языках: украинском, русском, английском и беларуском.
- Оккупанты в войне с Украиной потеряли около 12 000 российских военных, порядка 500-600 россиян сдались в плен.
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