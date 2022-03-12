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Для военных-захватчиков создали сайт о том, как отказаться от войны против Украины

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 18:18

Киберполиция совместно с волонтерами разработала сайт для военных-захватчиков, которые не хотят воевать против Украины. Сайт поможет военным России и Беларуси найти контакты правительственных организаций и подробную инструкцию, как отказаться от участия в войне. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Военным стран-агрессоров будет гарантировано соблюдение Женевской конвенции по содержанию военнопленных.

Также на сайте есть ссылки для пожертвований на нужды ВСУ, где каждый желающий может осуществить денежный перевод.

Кроме того, веб-ресурс содержит ссылки на официальные источники информации для противодействия дезинформации.

Отдельный раздел сайта "Твоя кибербезопасность" пригодится украинцам – он содержит основные советы по кибергигиене.

Сайт доступен для просмотра на четырех языках: украинском, русском, английском и беларуском.

  • Оккупанты в войне с Украиной потеряли около 12 000 российских военных, порядка 500-600 россиян сдались в плен.
Вадим Ребрина
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Россия полиция война беларусь
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