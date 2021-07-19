"Для всех желающих". Шмыгаль объявил в Украине пятый этап вакцинации – он последний
На этой неделе правительство запускает пятый этап вакцинации – это последний этап иммунизации населения от COVID-19, который предусматривает вакцинацию всего взрослого населения Украины. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщается на сайте Офиса президента.
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Как указано в карте Центра общественного здоровья, во время пятого этапа планируется привить около 13 млн украинцев. Также отмечается, что его могут вводить и одновременно с другими этапами при условии наличия вакцины.
"Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы прививать всех желающих. Мы получили от США два миллиона доз Moderna, которая предназначена для массовой вакцинации коллективов и предприятий. Уже на этой неделе она будет роздана в регионы", – заявил премьер.
По его словам, власти планируют развернуть прививочные пункты в аэропортах и на пунктах пропуска на границе.
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