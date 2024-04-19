Днепр. Глава МИД Эстонии – союзникам: Мы были способны предотвратить это, но не смогли

Маргус Цахкна заявил, что жертв можно было бы избежать, если бы западные союзники передали Украине больше систем ПВО

Последствия удара России по Днепру 19 апреля (Фото: Сергей Лысак)

Западные союзники могли предотвратить жертвы российских ударов по Днепру и области утром 19 апреля, предоставив Украине больше систем противовоздушной обороны, однако не сделали этого. Соответствующее заявление опубликовал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

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"Для двух украинских детей в Днепре [области] эта ночь была последней. Россия их убила. Мы могли это предотвратить, но не смогли", – написал он.

Цахкна подчеркнул, что Украине нужны системы ПВО, чтобы спасти жизнь людей, а украинской армии – оружие, чтобы "положить конец российскому террору".

Утром 19 апреля Россия ударила противокорабельной ракетой Х-22 по жилому дому в Днепре, в результате чего известно о трех погибших: двух женщинах и мужчине. В целом по области семь человек стали жертвами российских ударов, среди них двое детей.

После обеда 19 апреля враг нанес удар по припортовой инфраструктуре Одессы, в результате чего получил ранение мужчина.

Список уничтоженных в ночь на 19 апреля и утром враждебных воздушных целей LIGA.net публиковала здесь.

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