Дніпро. Глава МЗС Естонії – союзникам: Ми були здатні запобігти цьому, але не змогли

Маргус Цахкна заявив, що жертв можна було б уникнути, якби західні союзники передали Україні більше систем ППО

Наслідки удару Росії по Дніпру 19 квітня (Фото: Сергій Лисак)

Західні союзники могли запобігти жертвам російських ударів по Дніпру й області зранку 19 квітня, надавши Україні більше систем протиповітряної оборони, проте не зробили цього. Відповідну заяву опублікував міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

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"Для двох українських дітей у Дніпрі [області] ця ніч була останньою. Росія їх убила. Ми могли цьому запобігти, але не змогли", – написав він.

Цахкна наголосив, що Україні потрібні системи ППО, щоб врятувати життя людей, а українській армії – зброя, щоб "покласти край російському терору".

Зранку 19 квітня Росія вдарила протикорабельною ракетою Х-22 по житловому будинку у Дніпрі, внаслідок чого відомо про трьох загиблих: двох жінок і чоловіка. Загалом по області семеро людей стали жертвами російських ударів, серед них – двоє дітей.

Після обіду 19 квітня ворог завдав удару по припортовій інфраструктурі Одеси, внаслідок чого дістав поранення чоловік.

Перелік знищених у ніч проти 19 квітня та зранку ворожих повітряних цілей LIGA.net публікувала тут.

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