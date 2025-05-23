"До нас дошла такая информация". Сибига прокомментировал убийство Портнова в Мадриде

Андрей Портнов был убит в испанском Мадриде 21 мая. Он был бывшим заместителем главы администрации Виктора Януковича

Андрей Сибига (Фото: ЕРА/MYKOLA TYS)

Мадрид передал Киеву информацию об убийстве бывшего заместителя главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова, поскольку он был гражданином Украины. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Интерфакс-Украина.

"Я вам прокомментирую с консульской точки зрения. Поскольку он был гражданином Украины, к нам поступила соответствующая официальная, формальная информация испанской стороны", – сказал он.

По словам Сибиги, сейчас проводятся процедуры, требующие времени, чтобы быть обнародованными Испанией. У Украины со своей стороны есть только информация о факте убийства.

МИД в установленном порядке уведомил все причастные органы для дальнейшего реагирования, добавил глава внешнеполитического ведомства.

21 мая 2025 года испанские медиа сообщили, что в элитном районе Мадрида застрелили Портнова. Три из пяти выстрелов стали для него смертельными.

Вероятный убийца был одет в синий спортивный костюм и имел сумку на поясе, о чем очевидцы рассказали испанской телекомпании ABC. Вероятно, у него был один или два сообщника – вблизи места преступления видели мужчин на мотоцикле.

22 мая в пресс-службе МИД сообщили LIGA.net, что посольство Украины в Испании поддерживает связь с местными правоохранителями по делу об убийстве Портнова.