"До нас дійшла відповідна інформація". Сибіга прокоментував убивство Портнова у Мадриді

Андрія Портнова убили в іспанському Мадриді 21 травня. Він був колишнім заступником голови адміністрації Віктора Януковича

Андрій Сибіга (Фото: ЕРА/MYKOLA TYS)

Мадрид передав Києву інформацію про убивство колишнього заступника глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова, оскільки він був громадянином України. Про це журналістам заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Інтерфакс-Україна.

"Я вам прокоментую з консульського погляду. Оскільки він був громадянином України, до нас надійшла відповідна офіційна, формальна інформація іспанської сторони", – сказав він.

За словами Сибіги, зараз проводяться процедури, які вимагають часу, щоб бути оприлюдненими Іспанією. Україна зі свого боку має тільки інформацію щодо факту убивства.

МЗС в установленому порядку повідомило всі причетні органи для подальшого реагування, додав очільник зовнішньополітичного відомства.

21 травня 2025 року іспанські медіа повідомили, що в елітному районі Мадрида застрелили Портнова. Три з п'яти пострілів стали для нього смертельними.

Ймовірний убивця був одягнений у синій спортивний костюм і мав сумку на поясі, про що очевидці розповіли іспанській телекомпанії ABC. Імовірно, у нього був один або двоє спільників – поблизу місця злочину бачили чоловіків на мотоциклі.

22 травня у пресслужбі МЗС повідомили LIGA.net, що посольство України в Іспанії підтримує зв'язок із місцевими правоохоронцями у справі про вбивство Портнова.