"До сих пор находим могилы". Зеленский не знает, сколько украинцев погибло из-за России

Президент Владимир Зеленский в интервью испанскому изданию El Mundo заявил, что Украине неизвестно точное количество украинцев среди гражданских и военных, погибших из-за российской агрессии.

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По просьбе назвать количество погибших от российского вторжения украинцев президент сказал "Я не могу говорить о конкретных цифрах".

По его словам, у Украины нет достоверной информации с оккупированных Россией территорий.

"Я не могу сказать, сколько мы потеряли героев и сколько раненых. Что касается мирного населения, мы не можем врать, потому что мы не знаем людей, погибших на оккупированных Россией территориях", – ответил Зеленский.

Он подчеркнул, что "Везде, где есть Россия, мы слепы". В то же время он напомнил о преступлениях, совершенных оккупантами в Буче, Ирпене, Бородянке.

"До сих пор, до сегодняшнего дня, мы продолжаем находить могилы, а также замученных людей в подвалах. Я не могу сказать цифры", – сказал глава государства.

В середине июня 2023 года, по данным Минобороны, у российских оккупантов погибло в восемь раз больше военных, чем у Сил обороны.

США считают, что армия России потеряла более 220 000 человек убитыми и ранеными .

Согласно опросу КМИС, около 80% украинцев имеют близких родственников или друзей, раненых или погибших из-за России.

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