UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"До сих пор находим могилы". Зеленский не знает, сколько украинцев погибло из-за России

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2023, 11:16
Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский в интервью испанскому изданию El Mundo заявил, что Украине неизвестно точное количество украинцев среди гражданских и военных, погибших из-за российской агрессии.

По просьбе назвать количество погибших от российского вторжения украинцев президент сказал "Я не могу говорить о конкретных цифрах".

По его словам, у Украины нет достоверной информации с оккупированных Россией территорий.

"Я не могу сказать, сколько мы потеряли героев и сколько раненых. Что касается мирного населения, мы не можем врать, потому что мы не знаем людей, погибших на оккупированных Россией территориях", – ответил Зеленский.

Он подчеркнул, что "Везде, где есть Россия, мы слепы". В то же время он напомнил о преступлениях, совершенных оккупантами в Буче, Ирпене, Бородянке.

"До сих пор, до сегодняшнего дня, мы продолжаем находить могилы, а также замученных людей в подвалах. Я не могу сказать цифры", – сказал глава государства.

Читайте также: Залужный: Бесит, когда говорят о медленном наступлении. Это не шоу со ставками, каждый метр – это кровь

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапотериВладимир Зеленскийпреступление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 