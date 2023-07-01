"Досі знаходимо могили". Зеленський не знає, скільки українців загинуло через Росію

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю іспанському виданню El Mundo заявив, що Україні не відома точна кількість українців серед цивільних та військових, які загинули через російську агресію.

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На прохання назвати кількість загиблих від російського вторгнення українців президент сказав "Я не можу говорити про конкретні цифри".

За його словами, Україна не має достовірної інформації з окупованих Росією територій.

"Я не можу сказати, скільки ми втратили героїв і скільки маємо поранених. Щодо мирного населення ми не можемо брехати, тому що ми не знаємо людей, які загинули на окупованих Росією територіях", – відповів Зеленський.

Він наголосив, що "Скрізь, де є Росія, ми сліпі". Водночас він нагадав про злочини, які окупанти скоїли у Бучі, Ірпені, Бородянці.

"Досі, до сьогодні, ми продовжуємо знаходити могили, а також закатованих людей у ​​підвалах. Я не можу сказати цифри", – сказав глава держави.

У середині червня 2023 року, за даними Міноборони, у російських окупантів загинуло у вісім разів більше військових, ніж у Сил оборони.

США вважають, що армія Росії втратила понад 220 000 людей убитими та пораненими.

Згідно з опитуванням КМІС, близько 80% українців мають близьких родичів чи друзів, поранених або загиблих через Росію.

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