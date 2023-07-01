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"Досі знаходимо могили". Зеленський не знає, скільки українців загинуло через Росію

Этот материал также доступен на русском
01.07.2023, 11:16
Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю іспанському виданню El Mundo заявив, що Україні не відома точна кількість українців серед цивільних та військових, які загинули через російську агресію.

На прохання назвати кількість загиблих від російського вторгнення українців президент сказав "Я не можу говорити про конкретні цифри".

За його словами, Україна не має достовірної інформації з окупованих Росією територій.

"Я не можу сказати, скільки ми втратили героїв і скільки маємо поранених. Щодо мирного населення ми не можемо брехати, тому що ми не знаємо людей, які загинули на окупованих Росією територіях", – відповів Зеленський.

Він наголосив, що "Скрізь, де є Росія, ми сліпі". Водночас він нагадав про злочини, які окупанти скоїли у Бучі, Ірпені, Бородянці.

"Досі, до сьогодні, ми продовжуємо знаходити могили, а також закатованих людей у ​​підвалах. Я не можу сказати цифри", – сказав глава держави.

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Мілана Головань
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