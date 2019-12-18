До восьми лет с конфискацией: "минеров" могут наказывать строже

Взрывотехническая служба (Иллюстративное фото: LIGA.net)

Кабинет министров инициировал усиление ответственности за заведомо ложное сообщение о минировании - лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Проект закона одобрен на заседании Кабмина 18 декабря.

Речь идет о ложном минировании зданий, больниц, учебных заведений и других общественно важных объектов, вывод из строя которых может причинить имущественный ущерб и представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

Законопроектом о внесении изменений в УК, в частности, предусмотрено обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Также усиливается ответственность за лжеминирование критически важных объектов инфраструктуры - предусмотрено лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

Инициативу поддерживает министр внутренних дел Арсен Аваков.

в Киеве суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании станции метрополитена. В ноябре

в Киеве правоохранительным органам поступили сообщения о минировании столичных мостов, роддомов, торговых центров, зданий Генпрокуратуры, Госбюро расследований, Офиса президента и Кабинета министров. В сентябре

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