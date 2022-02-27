"Добро пожаловать в ад!" Украинский Bayraktar испепелил колонну войск России – видео
27.02.2022, 11:40
Удар байрактара по войскам России (Скриншот видео)
Украинский беспилотник турецкого производства Bayraktar испепелил колонну техники войск России. Об этом сообщил в Facebook главком ВСУ Валерий Залужный.
По его словам, удар БПЛА произошел в селе Чернобаевка Херсонской области. "Welcome to hell! (Добро пожаловать в ад! - Ред.)", – написал Залужный.
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