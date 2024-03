"Доброе утро, Нью-Йорк! Как прошла ночь?" Кислица напомнил американским СМИ о войне

Сергей Кислица ( Фото: Facebook пПостоянного представительства Украины при ООН)

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица после очередной масштабной ракетно-дроновой атаки России против Украины напомнил американским медиа, что война продолжается.

"Доброе утро пятницы, Нью-Йорк! Как прошла ночь? Проверяете небо и прогноз погоды? Не волнуйтесь, сегодня переменная облачность, но без осадков. Как насчет "осадков" над Киевом и Украиной 29 марта?" – написал Кислица.

Он отметил, что Россия продолжила "засыпать" украинцев смертоносным оружием во время очередной массированной атаки в ночь на 29 марта.

Противовоздушная оборона перехватила 84 из 99 целей в украинском небе: 58 "шахедов" и 26 ракет. Большинство из них были направлены на энергетическую инфраструктуру Украины, подчеркнул Кислица.

Он опубликовал инфографику и отметил в своем посте ведущие американские медиа: New York Post, The New York Times, The Wall Street Journal, CBSN, CNN, ABC, FoxNews.

Из-за политических разногласий в Конгрессе финансовая помощь Украине со стороны США приостановлена с октября 2023 года.

28 марта 2024-го Зеленский лично позвонил спикеру Палаты представителей Конгресса Джонсону, чтобы убедить его в необходимости поставить на голосование законопроект о помощи Украине.

