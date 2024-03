"Доброго ранку, Нью-Йорк! Як пройшла ніч?" Кислиця нагадав американським ЗМІ про війну

Сергій Кислиця ( Фото: Facebook Постійного представництва України при ООН)

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця після чергової масштабної ракетно-дронової атаки Росії проти України нагадав американським медіа, що війна триває.

"Доброго ранку п'ятниці, Нью-Йорк! Як пройшла ніч? Перевіряєте небо та прогноз погоди? Не хвилюйтеся, сьогодні мінлива хмарність, але без опадів. Як щодо "опадів" над Києвом та Україною 29 березня?" – написав Кислиця.

Він зазначив, що Росія продовжила "засипати" українців смертоносною зброєю під час чергової масованої атаки в ніч проти 29 березня.

Протиповітряна оборона перехопила 84 із 99 цілей в українському небі: 58 "шахедів" і 26 ракет. Більшість з них були спрямовані на енергетичну інфраструктуру України, наголосив Кислиця.

Він опублікував інфографіку і позначив у своєму дописі провідні американські медіа: New York Post, The New York Times, The Wall Street Journal, CBSN, CNN, ABC, FoxNews.

Через політичні розбіжності в Конгресі фінансова допомога Україні з боку США призупинена з жовтня 2023 року.

28 березня 2024-го Зеленський особисто зателефонував спікеру Палати представників Конгресу Джонсону, щоб переконати його в необхідності поставити на голосування законопроєкт про допомогу Україні.

