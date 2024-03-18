Доклад Сырского, расход боеприпасов и строительство обороны. Зеленский провел Ставку

На заседании обсуждали закупку и производство техники, вооружения и снарядов

Владимир Зеленский (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего.

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По его словам, с докладом выступил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский — он рассказал о расходе и поступлении боеприпасов, данных разведок.

Также поднимался вопрос выполнения заключенных контрактов и контрактования на будущее: закупка и производство техники, вооружения и снарядов.

Обсуждалась защита объектов критической инфраструктуры, энергетики, водо- и газообеспечения. Выступали премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Александр Кубраков, главы правлений "Нафтогаза" Алексей Чернышов и "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Отдельно был пункт о строительстве оборонных рубежей с отчетом глав правительства и специальной службы транспорта Минобороны Богдана Бондара.

"Работа продолжается", — заявил Зеленский.

7 марта пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления сообщил, что в районе к западу от Авдеевки строят линию обороны на втором рубеже с деревянными траншеями и бетонными бункерами.

После этого армейское издание АрмияInform рассказало, что в Донецкой области украинские военные инженеры возводят оборонные сооружения, учитывая современные требования, в частности траншеи делают шире и выше – два метра на почти метр, а сверху насыпается полуметровый бруствер.

16 марта министр обороны показал, как строят оборонительные сооружения на Запорожском направлении.

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