Доклад Сырского, расход боеприпасов и строительство обороны. Зеленский провел Ставку
Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего.
По его словам, с докладом выступил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский — он рассказал о расходе и поступлении боеприпасов, данных разведок.
Также поднимался вопрос выполнения заключенных контрактов и контрактования на будущее: закупка и производство техники, вооружения и снарядов.
Обсуждалась защита объектов критической инфраструктуры, энергетики, водо- и газообеспечения. Выступали премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Александр Кубраков, главы правлений "Нафтогаза" Алексей Чернышов и "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Отдельно был пункт о строительстве оборонных рубежей с отчетом глав правительства и специальной службы транспорта Минобороны Богдана Бондара.
"Работа продолжается", — заявил Зеленский.
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