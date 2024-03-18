Доповідь Сирського, витрати боєприпасів і будівництво оборони. Зеленський провів Ставку

На засіданні обговорювали закупівлю та виробництво техніки, озброєння та снарядів

Володимир Зеленський (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача.

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За його словами, з доповіддю виступив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський — він розповів про витрати та надходження боєприпасів, дані розвідок.

Також порушувалося питання виконання укладених контрактів та контрактування на майбутнє: закупівля та виробництво техніки, озброєння та снарядів.

Обговорювався захист об'єктів критичної інфраструктури, енергетики, водо- та газозабезпечення. Виступали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єр Олександр Кубраков, голови правлінь "Нафтогазу" Олексій Чернишов та "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Окремо був пункт про будівництво оборонних рубежів зі звітом глав уряду та спеціальної служби транспорту Міноборони Богдана Бондара.

"Робота триває", – заявив Зеленський.

7 березня прессекретар Сил оборони Таврійського напрямку повідомив, що в районі на захід від Авдіївки будують лінію оборони на другому рубежі з дерев'яними траншеями та бетонними бункерами.

Після цього армійське видання АрміяInform розповіло, що на Донеччині українські військові інженери зводять оборонні споруди, враховуючи сучасні вимоги, зокрема траншеї роблять ширше і вище – два метри на майже метр, а зверху насипається півметровий бруствер.

16 березня міністр оборони показав, як будують оборонні споруди на Запорізькому напрямку.

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