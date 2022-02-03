Донбасс. Посольство США отреагировало на обстрел пункта пропуска и обратилось к России

Посольство США в Украине отреагировало на обстрел боевиками пункта пропуска на Донбассе и призвало Россию выполнять обязательства на деле, а не на словах. Об этом говорится в заявлении посольства в Twitter.

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США напомнили, что на прошлой неделе на встрече советников лидеров нормандского формата в Париже РФ обязалась полностью соблюдать режим прекращения огня на Донбассе.

Однако 2 февраля возглавляемые Россией силы с помощью беспилотника атаковали пункт пропуска Гнутово, подвергнув опасности гражданское население.

"Мы призываем Россию выполнять свои обязательства. Не на словах, а на деле", – заявили в посольстве.

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Марк Сировой

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