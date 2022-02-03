Донбасс. Посольство США отреагировало на обстрел пункта пропуска и обратилось к России
Посольство США в Украине отреагировало на обстрел боевиками пункта пропуска на Донбассе и призвало Россию выполнять обязательства на деле, а не на словах. Об этом говорится в заявлении посольства в Twitter.
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США напомнили, что на прошлой неделе на встрече советников лидеров нормандского формата в Париже РФ обязалась полностью соблюдать режим прекращения огня на Донбассе.
Однако 2 февраля возглавляемые Россией силы с помощью беспилотника атаковали пункт пропуска Гнутово, подвергнув опасности гражданское население.
"Мы призываем Россию выполнять свои обязательства. Не на словах, а на деле", – заявили в посольстве.
- 26 января состоялась встреча советников лидеров нормандского формата в Париже. Стороны договорились об устойчивом режиме прекращения огня и согласились встретиться через две недели в Берлине.
- 2 февраля боевики гибридной армии РФ обстреляли пункт пропуска Гнутово на Донбассе. Украинского военного спас от ранения жетон, который остановил осколок гранаты.
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