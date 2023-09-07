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Донецк и Луганск подчинятся законам Украины, там не больные на голову люди живут — Данилов

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 11:09
Донецк и Луганск подчинятся законам Украины, там не больные на голову люди живут — Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Донецкая и Луганская области после деоккупации будут "самыми спокойными регионами". Об этом он сообщил в эфире "Завтрака с 1+1".

По его словам, есть большое преувеличение в том, что когда говорят о Донецкой и Луганской областях и думают, что там "все больные на голову".
Он отметил, что там есть часть людей, которые находились под российским влиянием тотально.
"Там такие же люди, которы подчинятся нашему законодательству. Если у них не будет такого желания, то мир большой. Есть Воркута, Колыма, много интересных мест, где они могут поселиться по своему желанию", — сказал Данилов.
Чиновник заявил, что нет ничего выше украинских законов и Конституции. 
"Это будут самые спокойные регионы, люди там будут спокойно жить под украинским флагом. Не так спокойно скорее будет в регионах с активной политической жизнью", — резюмировал секретарь СНБО.
  • 4 августа 2023 года в Минобороны сообщили, что на юге, где идет наступательная операция украинских войск, Силы обороны местами прорвали первую линию обороны и сейчас сталкиваются с определенными трудностями на следующей, промежуточной.
  • На днях генерал Тарнавский в интервью The Guardian сказал, что россияне потратили 60% времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% – на вторую и третью.
  • ВСУ: Вторая линия обороны РФ на юге тоже достаточно мощная. Но не такие крепкие траншеи. 

Читайте также: ВСУ о "новой" тактике РФ жечь минные поля: Не массовое явление и приводит к разным результатам

Дмитрий Гриниченко
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войнаДонбассЛуганскоккупацияДонецкАлексей Данилов
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