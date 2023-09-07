Донецк и Луганск подчинятся законам Украины, там не больные на голову люди живут — Данилов
07.09.2023, 11:09
Алексей Данилов (Фото: СНБО)
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Донецкая и Луганская области после деоккупации будут "самыми спокойными регионами". Об этом он сообщил в эфире "Завтрака с 1+1".
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По его словам, есть большое преувеличение в том, что когда говорят о Донецкой и Луганской областях и думают, что там "все больные на голову".
Он отметил, что там есть часть людей, которые находились под российским влиянием тотально.
"Там такие же люди, которы подчинятся нашему законодательству. Если у них не будет такого желания, то мир большой. Есть Воркута, Колыма, много интересных мест, где они могут поселиться по своему желанию", — сказал Данилов.
Чиновник заявил, что нет ничего выше украинских законов и Конституции.
"Это будут самые спокойные регионы, люди там будут спокойно жить под украинским флагом. Не так спокойно скорее будет в регионах с активной политической жизнью", — резюмировал секретарь СНБО.
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