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Донецьк та Луганськ підкоряться законам України, там не хворі на голову люди живуть — Данілов

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 11:09
Донецьк та Луганськ підкоряться законам України, там не хворі на голову люди живуть — Данілов - Фото
Олексій Данілов (Фото: РНБО)

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Донецька та Луганська області після деокупації будуть "найспокійнішими регіонами". Про це він повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, є велике перебільшення в тому, що колись говорять про Донецьку та Луганську області і думають, що там "усі хворі на голову".

Він наголосив, що там є частина людей, які перебували під російським впливом тотально.

"Там такі ж люди, які підкоряться нашому законодавству. Якщо вони не мають такого бажання, то світ великий. Є Воркута, Колима, багато цікавих місць, де вони можуть оселитися за своїм бажанням", — сказав Данілов.

Чиновник заявив, що немає нічого вищого за українські закони та Конституцію.

"Це будуть найспокійніші регіони, люди там спокійно житимуть під українським прапором. Не так спокійно швидше буде в регіонах з активним політичним життям", — резюмував секретар РНБО.

  • 4 серпня 2023 року у Міноборони повідомили, що на півдні, де триває наступальна операція українських військ, Сили оборони подекуди прорвали першу лінію оборони й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній. 
  • Днями генерал Тарнавський в інтерв'ю The Guardian сказав, що росіяни витратили 60% часу і ресурсів на будівництво першої лінії оборони й лише по 20% – на другу і третю.
  • ЗСУ: Друга лінія оборони РФ на півдні теж досить потужна. Але не такі міцні траншеї. 

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Дмитро Гриниченко
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війнаокупаціяолексій даніловДонбасдонецьклуганськ
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