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Донецкая область получила нового прокурора: фото

Донецкая область получила нового прокурора: фото - Фото
Представление прокурора Донецкой области (Фото: ГПУ)
11.11.2019, 15:24

Евгения Белоусова представило в новой должности руководство ГПУ

Прокуратура Донецкой области получила нового руководителя - сегодня коллективу представили в этой должности Евгения Белоусова. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Представлял Белоусова заместитель генпрокурора Руслана Рябошапки Гюндуз Мамедов. Он пояснил, что особое внимание прокуратура региона должна уделять преступлениям, совершенным в условиях агрессии РФ - военных и против человечности. После, считают в ГПУ, это может стать прочной доказательной базой судах, в том числе - Международном уголовном.

Евгений Белоусов родился в Белой Церкви (Киевская область) в 1984 году. В органах прокуратуры работает с 2010 года. С 2018-го занимал должность первого зама военного прокурора Объединенных сил.

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прокуратура Донбасс назначение гпу евгений белоусов
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