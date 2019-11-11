Донецкая область получила нового прокурора: фото

Представление прокурора Донецкой области (Фото: ГПУ)

Прокуратура Донецкой области получила нового руководителя - сегодня коллективу представили в этой должности Евгения Белоусова. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Представлял Белоусова заместитель генпрокурора Руслана Рябошапки Гюндуз Мамедов. Он пояснил, что особое внимание прокуратура региона должна уделять преступлениям, совершенным в условиях агрессии РФ - военных и против человечности. После, считают в ГПУ, это может стать прочной доказательной базой судах, в том числе - Международном уголовном.

Евгений Белоусов родился в Белой Церкви (Киевская область) в 1984 году. В органах прокуратуры работает с 2010 года. С 2018-го занимал должность первого зама военного прокурора Объединенных сил.

5 ноября ушел в отставку прокурор Черновицкой области.

6 ноября в ГПУ начался второй этап аттестации.

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