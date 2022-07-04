UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Доступ в "чистую зону". Окружение Путина почти два года не покидает карантин — BBC

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 21:04
Доступ в
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Окружение российского диктатора Владимира Путина уже почти два года сидит в карантине с постоянной изоляцией и медицинскими тестами. Об этом идет речь в расследовании BBC.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Несмотря на четыре прививки от коронавируса, ослабление пандемии и полномасштабное вторжение в Украину, прохождение карантина было сохранено для тех, кто непосредственно контактирует с Путиным. 

В изоляции регулярно сидят пилоты и медики Путина, а для того, чтобы попасть в карантин, нужно за двое суток сдать анализ крови на антитела к коронавирусу. Во время карантина людям приходится в течении 12 суток четыре раза сдавать ПЦР-тест, а на двенадцатый день — снова кровь на антитела. 

Если у человека не выявлялись антитела, которые свидетельствуют о том, что он болеет, то он после 14 дней изоляции получал допуск "в чистую зону" для встречи с Путиным. 

С 2021 года, кроме теста на коронавирус, желаюющие встретиться с Путиным сдают тесты на грипп, стафилококк и глисты. Пилоты российских правительственных самолетов ежемесячно сдавали до 2 000 срочных ПЦР-тестов и до 600 тестов на антитела. 

Читайте также: ГУР: Не стоит ждать смены курса РФ минимум до 2023-го, а смерти Путина – в ближайшие годы 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия владимир путин изоляция карантин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 