Доступ в "чистую зону". Окружение Путина почти два года не покидает карантин — BBC
Окружение российского диктатора Владимира Путина уже почти два года сидит в карантине с постоянной изоляцией и медицинскими тестами. Об этом идет речь в расследовании BBC.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Несмотря на четыре прививки от коронавируса, ослабление пандемии и полномасштабное вторжение в Украину, прохождение карантина было сохранено для тех, кто непосредственно контактирует с Путиным.
В изоляции регулярно сидят пилоты и медики Путина, а для того, чтобы попасть в карантин, нужно за двое суток сдать анализ крови на антитела к коронавирусу. Во время карантина людям приходится в течении 12 суток четыре раза сдавать ПЦР-тест, а на двенадцатый день — снова кровь на антитела.
Если у человека не выявлялись антитела, которые свидетельствуют о том, что он болеет, то он после 14 дней изоляции получал допуск "в чистую зону" для встречи с Путиным.
С 2021 года, кроме теста на коронавирус, желаюющие встретиться с Путиным сдают тесты на грипп, стафилококк и глисты. Пилоты российских правительственных самолетов ежемесячно сдавали до 2 000 срочных ПЦР-тестов и до 600 тестов на антитела.
- В конце весны разведка США сообщила, что бунта против Путина в РФ "ждать не стоит", а в начале лета – что Путин якобы болен раком.
- Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подтвердил слухи о плохом состоянии здоровья Путина, заявив что тот имеет несколько значительных заболеваний, одно из которых — это рак.
- Президент Владимир Зеленский отмечал, что разговоры о болезни Путина для него являются "не очень интересной болтовней".
Читайте также: ГУР: Не стоит ждать смены курса РФ минимум до 2023-го, а смерти Путина – в ближайшие годы
Комментарии