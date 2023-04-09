Драка в храме в Хмельницком. Полиция объявила в розыск священника УПЦ МП

Хмельницкий отдел полиции объявил в розыск священника УПЦ МП Игоря Слободяна, говорится на сайте Министерства внутренних дел. Он подозревается в избиении военного Артура Ананьева в Свято-Покровском кафедральном соборе в Хмельницком 2 апреля.

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Информация о Слободяне размещена на сайте МВД в разделе "Розыск".

Священнику инкриминируют ч.1 ст.125 Уголовного кодекса – умышленное легкое телесное повреждение, максимальное наказание за которое – исправительные работы на срок до одного года.

2 апреля в соцсетях появилось видео со стычкой в одном из храмов Хмельницкого.

Хмельницкая епархия УПЦ МП назвала потасовку в храме провокацией и обвинила в ее организации одного из местных депутатов.

Через два дня после этого события Хмельницкий городской совет на внеочередной сессии прекратил право пользования земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора, принадлежавшего УПЦ МП.

"Украинская правда" нашла российские паспорта у более чем 20 священников УПЦ Московского патриархата, в частности у митрополита Онуфрия.

В УПЦ МП назвали эту информацию ложной и манипулятивной, но 8 апреля Онуфрий признал, что имел гражданство РФ, но потом якобы отказался от него.

Андрій Водяний

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