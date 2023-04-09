UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Драка в храме в Хмельницком. Полиция объявила в розыск священника УПЦ МП

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2023, 06:20
Драка в храме в Хмельницком. Полиция объявила в розыск священника УПЦ МП - Фото
Фото: Хмельницкая епархия УПЦ МП

Хмельницкий отдел полиции объявил в розыск священника УПЦ МП Игоря Слободяна, говорится на сайте Министерства внутренних дел. Он подозревается в избиении военного Артура Ананьева в Свято-Покровском кафедральном соборе в Хмельницком 2 апреля.

Информация о Слободяне размещена на сайте МВД в разделе "Розыск".

Священнику инкриминируют ч.1 ст.125 Уголовного кодекса – умышленное легкое телесное повреждение, максимальное наказание за которое – исправительные работы на срок до одного года.

2 апреля в соцсетях появилось видео со стычкой в одном из храмов Хмельницкого.

Хмельницкая епархия УПЦ МП назвала потасовку в храме провокацией и обвинила в ее организации одного из местных депутатов.

Через два дня после этого события Хмельницкий городской совет на внеочередной сессии прекратил право пользования земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора, принадлежавшего УПЦ МП.

  • "Украинская правда" нашла российские паспорта у более чем 20 священников УПЦ Московского патриархата, в частности у митрополита Онуфрия.
  • В УПЦ МП назвали эту информацию ложной и манипулятивной, но 8 апреля Онуфрий признал, что имел гражданство РФ, но потом якобы отказался от него.
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
упц мп розыск хмельницкий
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 