Драка в храме в Хмельницком. Полиция объявила в розыск священника УПЦ МП
Хмельницкий отдел полиции объявил в розыск священника УПЦ МП Игоря Слободяна, говорится на сайте Министерства внутренних дел. Он подозревается в избиении военного Артура Ананьева в Свято-Покровском кафедральном соборе в Хмельницком 2 апреля.
Информация о Слободяне размещена на сайте МВД в разделе "Розыск".
Священнику инкриминируют ч.1 ст.125 Уголовного кодекса – умышленное легкое телесное повреждение, максимальное наказание за которое – исправительные работы на срок до одного года.
2 апреля в соцсетях появилось видео со стычкой в одном из храмов Хмельницкого.
Хмельницкая епархия УПЦ МП назвала потасовку в храме провокацией и обвинила в ее организации одного из местных депутатов.
Через два дня после этого события Хмельницкий городской совет на внеочередной сессии прекратил право пользования земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора, принадлежавшего УПЦ МП.
- "Украинская правда" нашла российские паспорта у более чем 20 священников УПЦ Московского патриархата, в частности у митрополита Онуфрия.
- В УПЦ МП назвали эту информацию ложной и манипулятивной, но 8 апреля Онуфрий признал, что имел гражданство РФ, но потом якобы отказался от него.
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