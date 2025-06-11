Драпатый завершил работу в Сухопутных войсках и подвел итоги

Михаил Драпатый (Фото: АрмияInform)

Михаил Драпатый официально завершил исполнение обязанностей Командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Он подвел итоги своей работы, опубликовав соответствующее сообщение в Facebook.

По словам Драпатого, командование Сухопутных войск на момент его назначения находилось в состоянии "управленческой стагнации", а "духа развития" там "и в помине не было". За полгода удалось обновить почти половину руководящего состава командования в ключевых функциях, от которых зависит качественное формирование и развитие современного войска.

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"Оставляю после себя сильную команду – боевую, инициативную, ориентированную на результат. Это люди, которые не боятся брать ответственность, принимать решения, изменять подходы. Они способны продолжить трансформацию, которую мы начали", – написал он.

По словам военного, командование постепенно переходит от культуры страха к культуре ответственности: "Решения принимаются не из соображений статуса или лояльности, а на основе анализа, результата и уважения к подчиненному".

В то же время Драпатый подчеркнул, что не все кадровые изменения удалось реализовать, поскольку "система продолжает сопротивляться и собственно самосохранение ставит выше интереса страны и войска".

Что удалось изменить

→ Мобилизация и ТЦК. По словам Драпатого, это одно из самых "болезненных" направлений. Удалось обновить руководство более чем в половине территориальных центров, назначить новых ответственных за мобилизацию. Формируется новая вертикаль управления – не для "галочки", а для реального результата. Драпатый заявил, что сейчас идет поиск новой модели работы ТЦК – прозрачной, справедливой, без коррупции.

→ Подготовка. Начали глубокую перестройку боевой учебы. Сменили руководство, очистили часть учебных центров, обновили программы. Основной акцент – не на бумажной подготовке, а на реальной готовности к бою. Добавили психологическую поддержку, цифровые инструменты, обновляем учебную базу. Бригады получают более сильную общевойсковую подготовку. Работа продолжается.

→ БпЛА, РЭБ, Кибер. В этих направлениях работают молодые командиры с передовой. По словам Драпатого, они хорошо понимают, что реально нужно на фронте – дроны, боеприпасы, тактика. Подразделения развиваются по принципу эффективности, а не по знакомствам.

→ Цифровизация. Запустили цифровую трансформацию. Внедряются боевые и тыловые IТ-системы, ориентированные на потребности подразделений, а не на интересы поставщиков. Принцип прост: никаких технологий для вида – только практическая польза.

→ Логистика. Формируется новая логистическая модель. Армия отходит от старой системы, где обеспечение само по себе было целью. Теперь логистика – это сервис для боевых подразделений. Создается современный логистический хаб с цифровыми решениями и новыми приоритетами.

→ Коммуникация. Командование начало говорить открыто и с уважением – как к обществу, так и к своим людям. Коммуникация строится не на страхе, а на ответственности. Сухопутные войска должны звучать сильно и честно – и внутри, и наружу, добавил Драпатый.

"Я не идеализирую результат. Мы могли сделать больше. Я мог сделать больше. Но я точно не жалею ни об одном дне этой работы. Все, что умел, знал и мог – я отдал здесь. Командование Сухопутных войск только в начале изменений. Система не изменяется за несколько месяцев, но вектор уже задан, команда собрана, подходы – пересмотрены", – заявил он.