Драпатий завершив роботу у Сухопутних військах та підбив підсумки

Михайло Драпатий (Фото: АрміяInform)

Михайло Драпатий офіційно завершив виконання обов’язків Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Він підбив підсумки своєї роботи, опублікувавши відповідний допис у Facebook.

За словами Драпатого, командування Сухопутних військ на момент його призначення було в стані "управлінської стагнації", а "духу розвитку" там "і близько не було". За пів року вдалося оновити майже половину керівного складу Командування в ключових функціях, від яких залежить якісне формування та розвиток сучасного війська.

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"Залишаю по собі сильну команду – бойову, ініціативну, орієнтовану на результат. Це люди, які не бояться брати відповідальність, ухвалювати рішення, змінювати підходи. Вони здатні продовжити трансформацію, яку ми розпочали", – написав він.

За словами військового, командування поступово переходить від культури страху до культури відповідальності: "Рішення ухвалюються не з міркувань статусу чи лояльності, а на основі аналізу, результату і поваги до підлеглого".

Водночас Драпатий наголосив, що не всі кадрові зміни вдалося реалізувати, оскільки "система продовжує чинити спротив і власне самозбереження ставить вище за інтерес країни та війська".

Що вдалося змінити

→ Мобілізація і ТЦК. За словами Драпатого, це один з "найболючіших" напрямів. Вдалося оновити керівництво більш ніж у половині територіальних центрів, призначити нових відповідальних за мобілізацію. Формується нова вертикаль управління – не для "галочки", а для реального результату. Драпатий заявив, що зараз триває пошук нової моделі роботи ТЦК – прозорої, справедливої, без корупції.

→ Підготовка. Почали глибоку перебудову бойового навчання. Замінили керівництво, очистили частину навчальних центрів, оновили програми. Основний акцент – не на паперовій підготовці, а на реальній готовності до бою. Додали психологічну підтримку, цифрові інструменти, оновлюємо навчальну базу. Бригади отримують сильнішу загальновійськову підготовку. Робота триває.

→ БпЛА, РЕБ, Кібер. У цих напрямках працюють молоді командири з передової. За словами Драпатого, вони добре розуміють, що реально потрібно на фронті – дрони, боєприпаси, тактика. Підрозділи розвиваються за принципом ефективності, а не за знайомствами.

→ Цифровізація. Запустили цифрову трансформацію. Впроваджуються бойові та тилові ІТ-системи, орієнтовані на потреби підрозділів, а не на інтереси постачальників. Принцип простий: жодних технологій заради вигляду – лише практична користь.

→ Логістика. Формується нова логістична модель. Військо відходить від старої системи, де забезпечення саме по собі було метою. Тепер логістика – це сервіс для бойових підрозділів. Створюється сучасний логістичний хаб із цифровими рішеннями та новими пріоритетами.

→ Комунікація. Командування почало говорити відкрито і з повагою – як до суспільства, так і до своїх людей. Комунікація будується не на страху, а на відповідальності. Сухопутні війська повинні звучати сильно й чесно – і всередині, і назовні, додав Драпатий.

"Я не ідеалізую результат. Ми могли зробити більше. Я міг зробити більше. Але я точно не жалкую за жоден день цієї роботи. Все, що вмів, знав і міг – я віддав тут. Командування Сухопутних військ лише на початку змін. Система не змінюється за кілька місяців, але вектор уже задано, команда зібрана, підходи – переглянуто", – заявив він.