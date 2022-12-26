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ДРГ россиян пытаются переправиться на правый берег Днепра в районе Херсона

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 17:27
ДРГ россиян пытаются переправиться на правый берег Днепра в районе Херсона - Фото
Евгений Ерин (скриншот с видео)

Диверсионно-разведывательные группы российских оккупантов время от времени предпринимают попытки переправиться на правый берег Днепра в районе Херсона, но Силы обороны их успешно уничтожают. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Евгений Ерин.

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На вопрос, подтверждается ли информация о том, что российский спецназ пытается "прощупывать" Силы обороны на правом берегу Днепра в районе Херсона, он ответил: "Да, определенные признаки и определенные действия противника, его диверсионно-разведывательных групп, именно что касается деятельности на островах близ Херсона, попытки его небольших ДРГ перейти на другой берег..."

По словам Ерина, украинская разведка наблюдает за движениями ДРГ оккупантов, им наносится поражение артиллерией.

"Такие группы при обнаружении немедленно уничтожаются... Врагу не дают развернуть свою деятельность на данном направлении", – сказал Ерин.

  • 24 декабря Россия обстреляла центр Херсона. Погибли 10 мирных жителей, 55 — ранены.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после удара России по Херсону призвал Запад к активной и продолжительной поддержке Украины.
  • Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина сможет предотвратить террористические обстрелы городов со стороны российских оккупантов, если будет иметь больше средств контрбатарейной борьбы, артиллерии и боеприпасов большой дальности.
Вадим Ребрина
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война Херсон дрг
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