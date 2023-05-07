Дроны атаковали Крым ночью. Воздушные силы: БПЛА выходят на существенно новый уровень

Ночью 7 мая временно оккупированный россиянами Крым был атакован беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил ставленник российских захватчиков в Севастополе Михаил Развозжаев и пропагандистские Telegram-канады оккупантов.

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Сообщалось, что Севастополь и Крым были атакованы примерно десятком дронов, два из которых якобы сбила ПВО россиян, один упал. Что произошло с остальными семью – не сообщается.

Прокомментировать это событие в эфире телемарафона попросили спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната. Он предложил поговорить в целом о беспилотниках.

"Вы видите, насколько БПЛА сегодня выходят на существенно новый уровень, действительно совершают революцию на фронте. Это относится к БПЛА квадрокоптерных типов разного уровня – тактического, стратегического и так далее. Это то, что нужно сегодня развивать в Украине", – сказал спикер Воздушных сил.

Он отметил, что в будущем беспилотники будут обеспечивать преимущество воюющим сторонам.

"Хорошо, что наша отрасль БПЛА тоже развивается. Хорошо, что беспилотники, которые у нас есть, сегодня активно применяются на фронте и дают свой результат", – сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что одновременно нужно развивать и системы, которые будут бороться с беспилотниками, потому что Россия тоже развивает производство БПЛА – сейчас у них много "Ланцетов" и иранских ударных дронов.

29 апреля во временно оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар на нефтебазе.

Ночью 3 мая в районе Тамани Краснодарского края России начался пожар на нефтебазе в поселке Волна Темрюкского района.

Ночью 4 мая в Краснодарском крае России произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.

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Наталія Медведєва

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