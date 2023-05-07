UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дроны атаковали Крым ночью. Воздушные силы: БПЛА выходят на существенно новый уровень

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2023, 10:23
Дроны атаковали Крым ночью. Воздушные силы: БПЛА выходят на существенно новый уровень - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Ночью 7 мая временно оккупированный россиянами Крым был атакован беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил ставленник российских захватчиков в Севастополе Михаил Развозжаев и пропагандистские Telegram-канады оккупантов.

Сообщалось, что Севастополь и Крым были атакованы примерно десятком дронов, два из которых якобы сбила ПВО россиян, один упал. Что произошло с остальными семью – не сообщается.

Прокомментировать это событие в эфире телемарафона попросили спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната. Он предложил поговорить в целом о беспилотниках.

"Вы видите, насколько БПЛА сегодня выходят на существенно новый уровень, действительно совершают революцию на фронте. Это относится к БПЛА квадрокоптерных типов разного уровня – тактического, стратегического и так далее. Это то, что нужно сегодня развивать в Украине", – сказал спикер Воздушных сил.

Он отметил, что в будущем беспилотники будут обеспечивать преимущество воюющим сторонам.

"Хорошо, что наша отрасль БПЛА тоже развивается. Хорошо, что беспилотники, которые у нас есть, сегодня активно применяются на фронте и дают свой результат", – сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что одновременно нужно развивать и системы, которые будут бороться с беспилотниками, потому что Россия тоже развивает производство БПЛА – сейчас у них много "Ланцетов" и иранских ударных дронов.

  • 29 апреля во временно оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар на нефтебазе.
  • Ночью 3 мая в районе Тамани Краснодарского края России начался пожар на нефтебазе в поселке Волна Темрюкского района.
  • Ночью 4 мая в Краснодарском крае России произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.

Читайте также: На юге fpv-дрон Phoenix взорвал российский комплекс наблюдения Муром-П – видео

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Крым дрон Юрий Игнат
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 