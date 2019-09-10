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Друг Путина. Задержан топ-русофил Болгарии по делу о шпионаже

Друг Путина. Задержан топ-русофил Болгарии по делу о шпионаже - Фото
Николай Малинов (фото - Русофилы)
10.09.2019, 08:00

В мае президент РФ лично наградил Николая Малинова орденом Дружбы

9 сентября в Болгарии был задержан председатель общественной организации Русофилы Николай Малинов. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

В Специализированной прокуратуре болгарских журналистов уведомили, что идет расследование по делу о шпионаже в пользу иностранного государства. Имена задержанных правоохранители раскрывать не стали, однако сообщили, что пока им обвинение предъявлено не было.

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Болгарскому филиалу Радио Свобода удалось получить подтверждение о задержании ряда руководителей и секретаря "русофилов" Юрия Борисова. Это сообщила его жена и контакты в прокуратуре.

Информацию о задержании Малинова сотрудникам Радио Свобода пока не подтвердили. Однако, отмечают журналисты, он более суток не выходит на связь, что может быть связано с допросами.

Справка. Общественное движение Русофилы действует в Софии с 2003 году. Целью организации явялется укрепление дружбы и сотрудничества между Болгарией и Россией. 

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