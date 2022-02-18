ДТП с кортежем Ярославского. Эксперты осмотрели авто: заявляют о попытке скрыть информацию

Эксперты и следователи осмотрели автомобили из кортежа бизнесмена Александра Ярославского и пришли к выводу, что фигуранты пытались уничтожить информацию, так как отдельные части авто были замыты. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Эксперты выяснили, что к моменту извлечения автомобилей для проведения экспертиз отдельные их элементы, а именно передняя часть, колеса и днища были замыты.

"Это свидетельствует о попытке фигурантами уголовного производства уничтожить следовую информацию, которая может указывать на причастность автомобилей к ДТП, а затем избежать ответственности за совершение смертельного происшествия", – заявили в полиции.

Ранее из перечня вещдоков в морге исчезла одежда погибшего. На следующий день она "нашлась".

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Оксана Житнюк

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