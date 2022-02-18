ДТП с кортежем Ярославского. Эксперты осмотрели авто: заявляют о попытке скрыть информацию
Эксперты и следователи осмотрели автомобили из кортежа бизнесмена Александра Ярославского и пришли к выводу, что фигуранты пытались уничтожить информацию, так как отдельные части авто были замыты. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Эксперты выяснили, что к моменту извлечения автомобилей для проведения экспертиз отдельные их элементы, а именно передняя часть, колеса и днища были замыты.
"Это свидетельствует о попытке фигурантами уголовного производства уничтожить следовую информацию, которая может указывать на причастность автомобилей к ДТП, а затем избежать ответственности за совершение смертельного происшествия", – заявили в полиции.
Ранее из перечня вещдоков в морге исчезла одежда погибшего. На следующий день она "нашлась".
- В ночь на 10 февраля под Чугуевом Харьковской области кортеж Ярославского сбил насмерть мужчину. Нацполиция сообщила, что вызывает Ярославского на допрос, но, по данным УП, бизнесмен срочно вылетел в Лондон.
- Ярославский утверждает, что не причастен к смертельному ДТП, поскольку якобы спал дома в это время.
- В группе DCH бизнесмена заявили, что за рулем был водитель одной из вспомогательных служб компании. Однако в МВД это опровергли и уволили главу полиции Харьковской области. ГБР открыло дело о фальсификации ДТП.
Читайте также: Венедиктова призвала Ярославского вернуться в Украину: Все будет по закону
Комментарии