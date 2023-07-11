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Дуда готов направить миротворцев в Украину вместе с НАТО, если будет прекращение огня

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 12:44
Дуда готов направить миротворцев в Украину вместе с НАТО, если будет прекращение огня - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша готова поучаствовать в возможной миссии НАТО в Украине, если будет прекращение огня с РФ. Об этом он сообщил в интервью изданиям Welt, Bild и Politico.

По его словам, если Украину принять в НАТО во время войны, то это будет требовать прямого военного вмешательства членов Альянса. 

"Поэтому членство в НАТО — это вопрос на время, когда война закончится: Когда война закончится, я хочу, чтобы Украина была включена как можно скорее", — сказал Дуда.

Он отметил, что Польша готова принять участие в миссии НАТО по наблюдению за возможным прекращением огня. 

"Если будет коллективное решение Альянса о вводе войск для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, то мы, как ответственный член НАТО, безусловно, поддержим это решение", — заявил польский лидер.

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Дмитрий Гриниченко
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