Дуда готов направить миротворцев в Украину вместе с НАТО, если будет прекращение огня

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша готова поучаствовать в возможной миссии НАТО в Украине, если будет прекращение огня с РФ. Об этом он сообщил в интервью изданиям Welt, Bild и Politico.

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По его словам, если Украину принять в НАТО во время войны, то это будет требовать прямого военного вмешательства членов Альянса.

"Поэтому членство в НАТО — это вопрос на время, когда война закончится: Когда война закончится, я хочу, чтобы Украина была включена как можно скорее", — сказал Дуда.

Он отметил, что Польша готова принять участие в миссии НАТО по наблюдению за возможным прекращением огня.

"Если будет коллективное решение Альянса о вводе войск для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, то мы, как ответственный член НАТО, безусловно, поддержим это решение", — заявил польский лидер.

Украина не раз говорила, что хочет получить на саммите НАТО в Вильнюсе (11-12 июля) политическое приглашение в Альянс. Хотя и понимает, что не может вступить в него до окончания войны.

Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев считает, что на саммите Киев может получить приглашение в Альянс "с определенной отсрочкой".

Не только о НАТО. В ОП рассказали, что президенты обсудят Зеленский и Байден на саммите завтра.

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