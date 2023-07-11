Дуда готовий направити миротворців до України разом із НАТО, якщо буде припинення вогню

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща готова взяти участь у можливій місії НАТО в Україні, якщо буде припинення вогню з РФ. Про це він повідомив в інтерв'ю виданням Welt, Bild та Politico.

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За його словами, якщо Україну прийняти в НАТО під час війни, то це вимагатиме прямого військового втручання членів Альянсу.

"Тому членство в НАТО — це питання на час, коли війна закінчиться: Коли війна закінчиться, я хочу, щоб Україну було прийнято якнайшвидше", — сказав Дуда.

Він зазначив, що Польща готова взяти участь у місії НАТО зі спостереження за можливим припиненням вогню.

"Якщо буде колективне рішення Альянсу про введення військ для забезпечення дотримання режиму припинення вогню, то ми як відповідальний член НАТО безумовно підтримаємо це рішення", — заявив польський лідер.

Україна неодноразово говорила, що хоче одержати на саміті НАТО у Вільнюсі (11-12 липня) політичне запрошення до Альянсу. Хоча й розуміє, що не може вступити до нього до закінчення війни.

Глава делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв вважає, що на саміті Київ може отримати запрошення до Альянсу "з певним відстроченням".

Не тільки про НАТО. В ОП розповіли, що обговорять президенти Зеленський та Байден на саміті завтра.

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