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Дуда о том, почему РФ ведет войну: Захват земель и богатств. Говорить правду — наша работа

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 06:23
Дуда о том, почему РФ ведет войну: Захват земель и богатств. Говорить правду — наша работа - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия ведет неоколониальную войну против Украины, чтобы захватить земли и богатства. Заявление политика цитирует его канцелярия.

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По его словам, агрессия России против Украины — это неоколониальная война, так как империя вторглась в соседнюю страну, чтобы захватить ее земли и богатства, получив от этого прибыль. 

"Империя также похищает людей, в том числе детей, и отправляет их вглубь России", — сказал Дуда.

Он отметил, что Польша никогда не была колониальной страной. 

"У нас также есть своя роль перед лицом российской агрессии в Украине. Говорить правду об этом — наша работа", — подчеркнул польский лидер.

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Дмитро Гриниченко
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