Дуда о том, почему РФ ведет войну: Захват земель и богатств. Говорить правду — наша работа
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия ведет неоколониальную войну против Украины, чтобы захватить земли и богатства. Заявление политика цитирует его канцелярия.
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По его словам, агрессия России против Украины — это неоколониальная война, так как империя вторглась в соседнюю страну, чтобы захватить ее земли и богатства, получив от этого прибыль.
"Империя также похищает людей, в том числе детей, и отправляет их вглубь России", — сказал Дуда.
Он отметил, что Польша никогда не была колониальной страной.
"У нас также есть своя роль перед лицом российской агрессии в Украине. Говорить правду об этом — наша работа", — подчеркнул польский лидер.
- На конец января 2023 года Польша готова была передать Украине истребители F-16 в координации с союзниками по НАТО.
- Кроме того, Польша постарается сократить обучение украинских военных на Leopard с десяти до пяти недель.
- Дуда: Для свободного мира жизненно важно, чтобы Россия забыла об имперских амбициях.
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